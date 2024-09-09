Назван надежный кроссовер из Германии дешевле 2 млн рублей

На российском вторичном рынке можно найти надежный Volkswagen Tiguan второго поколения за 1,9 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

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«С такой суммой можно рассчитывать на машину 6–8 лет с пробегом около 100 тысяч км. Но выбор ограничен: либо мотор CZCA 1.4 (125 л.с.) с МКП, либо CZDA 1.4 (150 л.с.) с роботом. Версии с дизелем или гидроавтоматом при бензиновом 2.0 стоят дороже», — говорится в публикации.

По словам эксперта, изначально моторы были сделаны под АИ‑98, поэтому АИ‑95 им не подойдет. Среди недостатков: частые сложности с неремонтопригодным модулем из двух термостатов и водяной помпы.

При этом Зиновьев подчеркнул, что Tiguan крайне надежен. Отдельно он отметил качество подвески и кузова.

До этого в России запустили продажи нового компактного кроссовера Forthing T5 за 1,95 млн рублей.

Турбомотор 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом.