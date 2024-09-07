Jetour: как новая марка смогла быстро выйти в лидеры

Китайский автомобильный бренд Jetour, входящий в состав автоконцерна Chery, занял лидирующие позиции по числу реализованных транспортных средств на российском автомобильном рынке.

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Так, по итогам августа текущего года, было реализовано 3 704 легковых автомобиля марки Jetour, прирост к показателям июля 2024 года составил 4,66%. Кроме роста продаж в прошлом месяце, положительная динамика покупательского спроса зафиксирована и с начала текущего года. В период с января по август текущего года было реализовано 21 716 единиц транспортных средств марки Jetour. Данные показатели позволили марке Jetour занять 8 место в десятке лидеров по числу реализованных новых транспортных средств по итогам прошлого месяца и 7 место по итогам восьми месяцев.

В настоящее время на российском автомобильном рынке представлены такие модели бренда как: Jetour T2, Jetour Dashing, а также кроссоверы Jetour X90 Plus, Jetour X90 и Jetour X70. Также в сентябре текущего года стартуют продажи новой модели Jetour X50, стоимость которой оценивается в базовой комплектации от 1 990 000 рублей.

Автомобили марки Jetour получили высокую популярность благодаря доступной стоимости, высокому уровню оснащения, доступности технического обслуживания и запасных частей, положительные отзывы потенциальных автовладельцев, все эти критерии привели к тому, что транспортные средства, выпускаемые под брендом Jetour, зарекомендовали себя положительным образом. Еще одним критерием роста продаж является то, что бренд Jetour производит обновление актуальной модельной линейки с учетом требований к российским условиям эксплуатации.

Напомним, что в текущем году на долю продаж китайских кроссоверов на российском автомобильном рынке приходится более 50% от общего числа реализованных транспортных средств.