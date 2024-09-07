С АвтоВАЗа вывезли партию новых Renault Sandero российской сборки

Очевидцу из Тольятти удалось запечатлеть недалеко от завода автовоз, загруженный закамуфлированными прототипами. Маскировка на всех машинах разная, дизайн дисков намекает, что и комплектации не одинаковые, однако форм-фактор идентичный. Нетрудно определить, что за камуфляжем скрываются Renault Sandero Stepway так и не вышедшего на российский рынок поколения.

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Экстерьер Renault Sandero Stepway для России не секрет: фотошпионам такие машины попадались без камуфляжа. Прототипы кросс-хэтчей на территории АвтоВАЗа тоже фотографировали. Премьера должна была состояться летом 2022 года, опытные образцы французских автомобилей собирали в Тольятти, но после ухода зарубежного партнёра проект свернули.

По свежей фотографии можно сделать вывод, что как минимум шесть ходовых прототипов Renault Sandero Stepway на заводе осталось. Их судьба не известна, хотя Lada Iskra на точно такой же платформе, но с «импортозамещёнными» компонентами пойдёт в серию в следующем году. Компания Renault аналоги российских Sandero Stepway выпускает и продаёт в Бразилии под именем Kardian.

Ближайшей премьерой АвтоВАЗа станет лимузин Lada Aura: новинка встанет на конвейер в сентябре. Предварительные цены известны, и они впечатляют: от 2,6 миллиона рублей за начальную комплектацию до 3,0 миллиона рублей за роскошный вариант с опциями в духе Aurus!