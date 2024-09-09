УАЗ объявил о запуске специального «внедорожного» каско

УАЗ начал предлагать покупателям своих авто специальную страховую программу УАЗ «Каско+». Соответствующее предложение появилось на официальном сайте автопроизводителя.

Программа покрывает как традиционные риски, вроде ДТП, пожара и угона, так и более специфические инциденты: провалы под грунт или лед, опрокидывание, повреждение машины животными, техногенные аварии, гидроудар и самовозгорание. Кроме того, она предполагает покрытие ущерба, полученного за пределами дорог общего пользования.

Ранее УАЗ заявил, что собирается запустить в 2025 году производство дизельной модификации «Профи», а также бензинового «Патриота» с новой механической коробкой передач. Позднее компания планирует представить рестайлинг «Патриота». По итогам августа автопроизводитель продал в России почти 3 тысячи авто, из которых почти половина пришлась на семейство коммерческих машин СГР.