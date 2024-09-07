VW может избавиться от одного из брендов из-за антикитайских пошлин

Руководитель марки Cupra Уэйн Гриффитс заявил, что нововведения «ставят под угрозу финансовое будущее компании». Топ-менеджер признал: антикитайские пошлины сказались на концерне Volkswagen, и эффект прямо противоположен задуманному. Гриффитс подчеркнул: продукция Cupra не относится к китайским автомобилям, которые хотят заполнить европейский рынок.

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Проблемы Cupra обострились потому, что электрокроссовер Tavascan выпускается в Китае и попадает под заградительные пошлины Евросоюза: для него тариф составляет 31,3% вместо базовых 10%. «Дочка» Seat инвестировала значительные средства в совместный завод с JAC в Аньхое, а перенос производства просто невозможен. Отказаться от модели нельзя: в таком случае Cupra не достигнет целевых показателей по модельному ряду по выбросам углекислого газа.

Уэйн Гриффитс особо отметил, что целью антикитайских пошлин было ограничить экспансию массовых моделей из Поднебесной, а Cupra к таковым не относится. Интересно, что изначальный антикитайский законопроект подразумевал, что Cupra будут облагаться пошлиной 48,1%, но даже после снижения до 31,3% удержать конкурентные цены не удастся. Процесс пересмотра решения запущен, он займёт до девяти месяцев; в пример боссы Cupra приводят Tesla, которая согласовала пошлины 19%.

Если Cupra всё-таки придётся играть по новым правилам, то будущее незавидное: цели по продажам достигнуты не будут, придётся сокращать производство и принимать сложные управленческие решения вроде увольнения сотрудников. В настоящий момент продажи Cupra растут: в 2023 году марке удалось реализовать 246 тысяч машин, но большинство бензиновые и собраны в Европе.