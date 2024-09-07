Обновленный Hyundai Tucson теперь делают и в Казахстане

Цена стартует от 14 290 000 тенге — это примерно 2 660 000 рублей. В базовой версии вседорожник оснащается двухлитровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатым автоматом, а также передним приводом. Добавим, что эта модель носит статус лидером продаж на автомобильном рынке соседней страны.

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В начальную комплектацию входит комплект подушек безопасности, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, набор обогревов, а также тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюйма.

Рестайлинг принёс модели другие бамперы, а также совершенно новый салон — с иной архитектурой передней панели, подрулевым селектором трансмиссии и современной медиасистемой.

У наших соседей продаётся длиннобазный кроссовер (европейцам положен вариант со стандартной колёсной базой): после обновления длина автомобиля выросла на 10 мм (до 4640 мм).

Между тем, в Казахстане возник ажиотажный спрос на Toyota Land Cruiser Prado: как выясилось, недешёвая модель расходится намного лучше всех остальных «японцев».