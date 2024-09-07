Будущее Nissan Navara: унификация с Mitsubishi L200 и топ-версия Nismo

Австралийские журналисты пообщались с топ-менеджерами японской марки и выяснили подробности о новом пикапе. Руководитель регионального представительства Nissan AMEIO Гийом Картье дал понять: Navara разрабатывают совместно со следующим Mitsubishi Triton (он же — L200), чтобы снизить затраты на инжиниринг и производство. Премьеру ждут в 2026 году.

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Господин Картье подтвердил, что у нового Nissan Navara останется дизельный двигатель, но в ходе жизненного цикла этот агрегат заменят на заряжаемый гибрид на основе бензинового мотора Mitsubishi. В отдаленной перспективе пикап станет электромобилем, когда твердотельные аккумуляторы будут достаточно эффективны. Впрочем, стратегия электрификации ещё не согласована: Nissan только предстоит определиться, как и когда дорабатывать модель.

Одновременно вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии Иван Эспиноза рассказал Car Expert, что японская марка планирует выпустить «заряженную» версию Navara Nismo. Такой пикап должен бросить вызов Ford Ranger Raptor, то есть обладать лучшей проходимостью и производительностью. Возможно, под капотом разместят 3,5-литровый V6 от нового Patrol: Эспиноза не исключил такой вариант, но не стал конкретизировать.

На пикапе Ford Ranger Raptor используется «битурбошестёрка» 3.0 (397 сил, 583 Нм), так что Nissan Navara Nismo тоже могут оснастить бензиновым V6. На внедорожнике Patrol агрегат выдаёт до 431 лошадиной силы и 700 Нм, поэтому возможность опередить «голубой овал» у Nissan есть.