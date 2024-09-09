Британский суперкар с именем в честь советских субмарин стал серийным. Компания Ginetta объявила о начале сборки купе Akula — хардкорной модели со сверхнизким весом, могучим V8 и механической коробкой передач. Интересно, что название модели дали советские атомные подводные лодки проекта 971 «Щука-Б», в НАТО именуемые «Акулами». Сходство с хрящевыми рыбами действительно есть: выглядит новинка Ginetta очень оригинально.

© Motor.ru

Основные параметры не изменились с момента дебюта в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Ginetta Akula весит всего 1190 килограммов, что достигается благодаря карбоновому монококу и утилитарному интерьеру: никаких обшивок, только углепластик! Двигатель отнюдь не маленький: 6,4-литровый V8 на основе собственного алюминиевого блока смещён в базу и развивает 608 лошадиных сил и 670 Нм.

© Ginetta

© Ginetta

© Ginetta

© Ginetta

© Ginetta

Разгон 0-100 у суперкара занимает 2,9 секунды, хотя эти показатели справедливы для версии с 7-ступенчатым «роботом». А большинство клиентов наверняка предпочтут более медлительную, но эмоциональную 6-ступенчатую «секвенталку». Тираж ограничен 20 автомобилями, причём все они будут собраны в британском Лидсе. Цены под стать: от 275 тысяч фунтов стерлингов (362 тысячи долларов) без учёта налогов и доставки.

Впрочем, долгое ожидание будет отчасти скомпенсировано скидками, ведь пять лет назад Akula стоила от 340 тысяч фунтов стерлингов (448 тысяч долларов). Хотя тираж невелик, доступные слоты для покупки остаются. Первый суперкар получил владелец компании Лоуренс Томлинсон.