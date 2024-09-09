Самым продаваемым в России автомобилем УАЗ снова стала «Буханка». Аналитическое агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж за август 2024 года. За месяц в нашей стране продали 2993 новых автомобиля УАЗ, а бестселлерами неожиданно стали... «Буханки» и «Головастики». Семейство СГР разошлось тиражом 1336 экземпляров, обеспечив 45% продаж. Самый современный вездеход — «Патриот» — на втором месте с результатом 763 единицы.

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По данным «Автостата», подтвержденным компанией Sollers, коммерческие грузовички «Профи» нашли за месяц 455 покупателей, а замкнули пятёрку «Пикапы» (370 единиц) и «Хантеры» (69 штук). Однако статистика не учитывает поставки автомобилей силовым структурам и на новые территории, а последние два года продукция Ульяновского автозавода очень востребована у государства.

В ноябре 2023 года пресс-служба УАЗа признала дефицит «Патриотов» и «Пикапов» в автосалонах официальных дилеров, и проблему до сих пор решить не удалось. При этом новые «Буханки» и «Головастики» у государственных заказчиков не столь востребованы, поэтому лидерство старого семейства в абсолютном зачёте может быть не показательным.

Недавно УАЗ начал продажи «Буханок» с экологичными двигателями стандарта «Евро-5». Другой апгрейд — установка светодиодных дневных ходовых огней на грузовички «Профи». В 2025 году запланирована модернизация «Патриотов» и «Пикапов»: поменяется внешность, а под капотом появится связка турбодизеля 2.0 с 6-ступенчатой «механикой».