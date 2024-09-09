Stellantis остановила производство Jeep Wrangler и Grand Cherokee

Stellantis остановил производство Jeep Wrangler и Grand Cherokee. Дилеры американской марки недовольны большими запасами машин, значительно превышающими средние показатели по отрасли. The Wall Street Journal выяснил, что в конце августа Stellantis тихо остановил сборочные конвейеры Wrangler и Grand Cherokee, хотя эти две модели являются бестселлерами Jeep на внутреннем рынке. В концерне сообщили, что «предпринимают меры для улучшения работы в США».

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В первой половине 2024 года продажи Stellantis упали на 21%, так что оздоровление концерна необходимо. Паузу на сборочных конвейерах объяснили «корректировкой производства». В начале августа у американских дилеров был четырёхмесячный запас Jeep и Dodge, тогда как средний по отрасли показатель сроков продаж составлял 68 дней.

Аналитики связывают затоваривание автомобилей Jeep, Dodge, RAM и Chrysler с высокими ценами и отсутствием акций или спецпредложений. Доля концерна Stellantis на рынке США упала на два процента в первом полугодии, прибыль сокращается, а акционеры уже подали на топ-менеджеров в суд за фальсификацию данных о запасах машин и финансовых перспективах.

Несмотря на финансовые неурядицы, концерн Stellantis настроен сохранить все 14 брендов, в том числе убыточные. В группе риска назывались Maserati, Lancia, DS и Chrysler, однако в итоге сокращения не последовали. Китайским бизнесменам, которые были заинтересованы в старых марках, тоже отказали.