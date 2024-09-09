Продажи Ford Mustang взлетели в полтора раза

Продажи Ford Mustang взлетели в 1,5 раза после отставки конкурентов. «Голубой овал» поделился статистикой за август, и она впечатляет. В последний летний месяц спрос на Ford Mustang вырос на колоссальные 54% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) до 3164 единиц, а продажи модели с начала года увеличились на 17,7% до 33,8 тысячи штук. Успех объясняется монополией: Chevrolet Camaro и Dodge Challenger больше не выпускаются.

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Ford Mustang недолго будет единственным предложением в сегменте: Dodge Daytona EV появится в конце 2024 года, а в следующем году до дилеров доберётся бензиновая версия с шестицилиндровым мотором. Однако двигатель V8 конкуренты не вернут, поэтому преимущество «голубого овала» вряд ли исчезнет. К тому же запланировано расширение линейки «Мустангов» за счёт ранее невиданных версий.

Есть у Ford и другие успехи: спрос на гибриды вырос на 49,8% до 16,4 тысячи штук, причём полуторакратный рост характерен не только для августа, но и для всех восьми месяцев продаж. Успешен 2024 год для электромобилей: в августе продано на 28,9% больше машин (8,9 тысячи штук), а с начала года реализовано на 57,6% больше моделей на батарейках. Делают кассу электропикап F-150 Lightning и электрокроссовер Mustang Mach-E.

Впрочем, в абсолютных величинах количество проданных электрокаров и гибридов невелико, ведь обычные топливные модели в августе разошлись тиражом 157,6 тысячи штук, а с начала года продано 1,2 миллиона машин. Ажиотажный спрос зафиксирован на Ranger (+173,6%) и Explorer (+97,1%).