В России перезапустили сайт Jetta: он не работал из-за скандала с Volkswagen. Бренд Jetta официально пришёл в нашу страну в начале июля, причём технологии Volkswagen предлагали под эгидой FAW. В Китае у сторон есть совместное предприятие, и никакого противоречия не было. Почти сразу портал jetta-motors.ru закрыли: по официальным данным, из-за технических проблем. На самом деле отключению поспособствовали немецкие журналисты.

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Немецкое издание Zeit сделало запрос в штаб-квартиру Volkswagen, а затем выпустило материал, в котором усомнилось в возможности поставок машин с китайского завода без ведома автогиганта. Сайт jetta-motors.ru работать перестал, но спустя без малого два месяца возродился на другом домене — jetta-motor.ru.

Обошлось без значительных изменений: иллюстрации, описания, прайс-листы те же, однако внизу больше не упоминается представительство FAW — ФАВ Восточная Европа. Восстановление работы сайта — технический момент, ведь продажи автомобилей Jetta в России не прекращались. Вероятно, на клиентах шумиха с «глобальным» офисом Volkswagen никак не отразится, ведь за поставки и постпродажное обслуживание отвечают китайские партнёры.

В ближайшее время марка Jetta выведет на российский рынок обновлённые кроссоверы VS5 и VS7. По неофициальным данным, поставки модернизированных паркетников начнутся в октябре, то есть модельный ряд пересмотрят всего через три месяца после официального объявления о выходе на наш рынок.