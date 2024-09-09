Mercedes-Benz подтвердил разработку кроссовера-лимузина GLE. Представитель компании заявил немецкому изданию Handelsblatt, что ответом на спад продаж в Китае станут беспрецедентные инвестиции. Mercedes-Benz готов вложить эквивалент 1,8 миллиарда евро в совместные предприятия с BAIC, чтобы обновить модельный ряд. С 2025 года в Поднебесной начнут выпускать три новинки: роскошный минивэн V-Class, длиннобазный электроседан CLA и кроссовер-лимузин GLE.

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В будущем у Mercedes-Benz будет два GLE: «глобальный» американской сборки и китайский с растянутой на 30 сантиметров колёсной базой и повышенным комфортом для задних пассажиров. Таким образом в Штутгарте решили ответить на выпуск длиннобазного BMW X5 на совместном предприятии с Brilliance. Вероятно, и двигатель у GLE L окажется оригинальным: в Китае уже локализована рядная «турбошестёрка» 2.5.

Электромобильное подразделение тоже готовит новинки. Параллельно с удлинённым CLA на платформе MMA разрабатывается роскошная версия «батарейного» минивэна Mercedes-Maybach V-Class. Продажами актуальных моделей на электротяге в Mercedes-Benz разочарованы: EQE и EQS провалились, так как китайские клиенты предпочитают более современные и доступные модели местных производителей.

Китай является ключевым рынком для концерна Mercedes-Benz: почти половина продукции отправляется в Поднебесную. В ценовых войнах немецкий автопроизводитель напрямую старается не участвовать, поскольку скидки влияют на имидж марки. Однако ожесточенная конкуренция сказалась на продажах: с января по июль спрос на Mercedes-Benz в КНР упал на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.