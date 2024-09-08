В Перми выставили на продажу новый ВАЗ-2112 гаражного хранения. У одного из дилеров в автосалоне появилась «капсульная» пятидверка без видимых следов износа и коррозии. Продавец утверждает, что ВАЗ-2112 находится в идеальном состоянии, по ПТС был один собственник, а ДТП в истории не было. Хранился автомобиль в гараже, проводилось своевременное техническое обслуживание. Цена под стать: за 19-летний хэтчбек хотят выручить 850 тысяч рублей!

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Прощай, Priora

Салон «двенадцатой» действительно выглядит новым: пластиковые детали не потускнели, кресла сохранили форму. Под капотом тоже всё хорошо: не тронутые ржавчиной крепления, отсутствие подтёков и грязи. А вот к экстерьеру есть вопросы: на легкосплавных дисках отсутствуют колпачки, арки закрыты пластиковыми локерами, установлены брызговики, а днище обработано антикором.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Речь идёт о версии ВАЗ-21124, то есть под капотом 1,6-литровый инжекторный атмосферный 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тяга передаётся на переднюю ось через 5-ступенчатую «механику». В списке опций электростеклоподъёмники и подогрев передних кресел. Интересно, что автомобиль почти без пробега дважды продавали через классифайды, а в «Автотеке» три записи.

С одной стороны цена 850 тысяч рублей выглядит завышенной, но с другой стороны других ВАЗ-2112 без пробега на сайтах бесплатных объявлений нет, поэтому сравнивать не с чем. «Двенадцатые» выпускались двадцать лет, и в первую очередь коллекционную ценность представляют ранние и малотиражные экземпляры.