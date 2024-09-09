В Германии вернут субсидии для электрокаров после обвала продаж. Федеральное правительство озаботилось резким сокращением спроса на «батарейные» модели: в августе число проданных электромобилей сократилось в три раза (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года). Власти Германии решились на новые меры поддержки отрасли: юридическим лицам, которые купили или собираются купить электрокары, предложат солидные налоговые льготы.

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В конце прошлого года власти Германии отменили субсидии на покупку электромобилей, и летом клиенты стали пересаживаться на обычные топливные легковушки или гибриды. Чтобы простимулировать местных автопроизводителей, корпоративным покупателям электрокаров готовы предложить налоговые льготы до 40 процентов! Интересно, что субсидии собираются ввести задним числом: новая программа распространится на электрокары, купленные с июля 2024 года до декабря 2028 года.

Поскольку в фокусе внимания юридические лица, можно было предположить, что власти Германии поощряют развитие легкого коммерческого электротранспорта. Но это не совсем так: верхний предел брутто-цены электрокара, попадающего под льготы, планируют повысить с 70 до 95 тысяч евро! Таким образом, субсидии смогут получить бизнесмены, которые покупают на фирму такие премиальные электромобили, как BMW i5, Mercedes-Benz EQE SUV или Porsche Macan.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что новые меры поддержки станут катализатором для «толчка спроса». По оценкам экспертов, в 2025 году реформа будет стоить бюджету 480 миллионов евро, а к 2028 году ежегодные потери составят до 540 миллионов евро (хотя субсидии будут постепенно сокращаться). Инициативу властей поддерживают не все. Налоговые «подарки» для дорогих электрокаров считают несправедливыми, а прекращение выпуска топливных моделей с 2035 года — нелогичным.