Московский дизайнер создал коллекцию одежды, посвященную Волгограду

Особенностью новой линейки стал символ монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

Известный московский дизайнер Кирилл Пилаев в своей новой коллекции одежды, которую он назвал в честь города на Волге, использовал изображение «Родины-матери». Символ легендарного памятника украсил джерси, а сзади свитера нанесены серп и молот, число 34 и надпись «Волгоград».

В телеграм-канале бренда уже опубликовали фотографии одежды из новой линейки, посвященной, по словам дизайнера, городу-легенде.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе судебных разбирательств право получать плату за изображение «Родины-матери» теперь принадлежит внуку скульптора Евгения Вучетича – Евгению Вучетичу-мл. Депутаты Госдумы внесли предложение составить список товаров, на которые можно будет наносить изображение легендарного символа Победы.