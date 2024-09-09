Стало известно, как сотрудники ГИБДД будут проверять автошколы

Без действующего заключения ГИБДД, выданного автошколе, ее ученик не будет допущен к экзаменам на права. А контроль за сроком действия таких заключений усилится. Он будет вестись практически в режиме реального времени и автоматически. Соответствующее указание дал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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Напомним, о каких заключениях идет речь, и какие проблемы с ними возникали. Дело в том, что автошкола, помимо лицензии, должна еще иметь и заключение о соответствии ее материально-технической базы программам подготовки водителей. То есть, иметь машины, автодромы или учебные площадки, классы, наглядные материалы. Все это проверяется и ГИБДД. После чего автошкола получает лицензию и приступает к обучению будущих водителей.

Однако срок действия заключения мог истечь, а автошкола продолжала работать. И направляла в ГИБДД на сдачу экзаменов на права кандидатов, уже подготовленных, по сути, с нарушениями. Причем было довольно грустно, когда кандидат в водители сдавал экзамен, получал водительское удостоверение, уже некоторое время разъезжал по дорогам, но тут выяснялась вся эта история. С подачи прокуратуры аннулировались результаты экзаменов, а также сами права. И водителю приходилось снова проходить обучение по полной программе, но в нормальной автошколе со всеми документами, чтобы снова сдать экзамен на водительское удостоверение.

В указании же говорится, что данные о сроках действия заключений, а также об истечении их срока действия должны вноситься в информационную систему ФИС ГИБДД-М. Таким образом, при допуске кандидата в водители инспектор автоматически получит информацию о том, можно его допускать или нет. А автошколе, которая не получила новое заключение, придется отвечать перед лицензирующим органом вплоть до отзыва лицензии.