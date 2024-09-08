Московский паркинг нашел альтернативу эвакуаторам MAN и Mercedes

Московский паркинг «импортозаместит» эвакуаторы MAN и Mercedes. Нижегородская фирма «Чайка-Сервис» объявила о создании манипулятора на базе КамАЗ «Компас». Демонстрационный грузовик в характерном зелёном цвете намекает на заказчика: Государственное казённое учреждение Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АКПП). Сейчас власти используют эвакуаторы MAN TGL и Mercedes-Benz Atego, но парк требуется обновлять регулярно.

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В АМПП закупали эвакуаторы большими партиями, и сейчас постепенно распродают отслужившие своё немецкие грузовики 2013-2014 годов выпуска. Всего в автопарке около трёхсот машин, которые автовладельцы прозвали «крокодилами» за характерный цвет. На замену MAN и Mercedes-Benz придут «Компасы», причём на энерговооружённости смена шасси и крано-манипуляторной установки не скажется.

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Вылет стрелы нового эвакуатора — девять метров, то есть КамАЗ «Компас» способен загружать автомобили из второго парковочного ряда. Допустимая нагрузка такова, что в группе риска не только легковушки, но и микроавтобусы, кроссоверы или внедорожники полной массой свыше двух тонн. Впрочем, на максимальном вылете эвакуатор может взять только полторы тонны.

Столичные власти постепенно отказываются от иностранной техники в пользу отечественной: ещё десять лет назад на улицах Москвы чаще встречались автобусы Mercedes-Benz, а теперь общественный транспорт в основном состоит из ЛиАЗов и НефАЗов с дизельными и электрическими силовыми установками.