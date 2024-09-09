В Иране приступили к сертификации Lada Vesta в двух типах кузова. Местное издание Charkhan пишет, что в страну прибыли кросс-универсал белого цвета и седан чёрного цвета. Процесс сертификации запустил импортёр Nika Motor. По предварительным данным, в Иране станут продавать богатые комплектации Lada Vesta NG и Vesta SW Cross NG с «атмосферником» 1.8 и вариатором. АвтоВАЗ не исключил локализацию производства на Ближнем Востоке.

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Ещё в декабре прошлого года российская сторона заявила, что для поставок автомобилей Lada в Иран «всё готово». Тогда же назвали партнёра Nika Motor, а в будущем не исключили создание мелкоузлового производства на территории Исламской Республики. Однако процесс сертификации Lada Vesta NG запущен только сейчас: возможно, всё дело в том, что на российских машинах не было системы стабилизации.

Иранские журналисты пишут, что недостающие опции появились на автомобилях Lada благодаря китайским компаниям. Восточные партнёры помогли АвтоВАЗу с коробкой передач и электронными системами. В списке ожидаемых опций машин для иранского рынка — кожаный салон, круиз-контроль, алюминиевые диски, бесключевой доступ, электрозеркала с подогревом, обогрев передних кресел и руля, а также виртуальная панель приборов и медиасистема с портретно-ориентированным тачскрином.

Интересно, что в России продажи Lada Vesta NG с системой стабилизации ещё не стартовали: обновлённые прайс-листы ждут осенью. Иран готов помочь АвтоВАЗу с запчастями для автомобилей, однако какие именно компоненты собираются поставлять с Ближнего Востока пока не раскрывается.