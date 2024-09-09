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Pango Cars назвал пять самых востребованных авто с пробегом до 1 млн рублей в РФ

По итогам августа на рынке подержанных автомобилей до 1 млн рублей россияне чаще всего покупали машины марки Lada. Об этом "Российской газете" сообщили эксперты автомобильной системы Pango Cars. "В августе наблюдался повышенный спрос на авто с пробегом. Сентябрь начался также с положительной динамики, когда, обычно, в первую неделю всегда наблюдается затишье. Сейчас люди пытаются успеть приобрести транспортное средство до повышения цен, которое произойдет из-за потенциального роста ставки 13 сентября и повышения утильсбора в октябре", - заявили аналитики. На марку "АвтоВАЗа" пришлось 20,7% от всех продаж в категории. За Lada следуют Hyundai (9,7%) и Kia (8,2%). Также в "пятерку" лучших вошли Chevrolet и Ford с показателями 7,5% и 6,6% соответственно. В модельном ряде наиболее востребованными моделями оказались Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris. До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие. Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года. Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

Pango Cars назвал пять самых востребованных авто с пробегом до 1 млн рублей в РФ
© Газета.Ru
Автоновости
Toyota Avalon
Toyota Venza
Toyota Tundra
Toyota Sienna
Toyota Corolla
Toyota Prius
Lada Granta
Toyota Camry
Toyota Tacoma
Toyota RAV4
Ford Focus
Hyundai Solaris
Hyundai
Chevrolet
Kia
Toyota
Lada
Ford
Hyundai
Автоваз