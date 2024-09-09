Флагман Great Wall обрел внедорожную версию с дизелем: цена. Рамный грузовичок Shanhai Poer стал доступен с заводскими аксессуарами повышенной проходимости и мотором на «тяжёлом» топливе. Новинку оценили в 249 800 юаней (35 тысяч долларов), то есть дизельный 2,4-литровый вариант (186 сил, 480 Нм) на 11% дешевле аналогичной версии с бензиновым 3,0-литровым V6 (360 сил, 500 Нм). По трансмиссии и ходовой части пикапы идентичны.

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Особенности Great Wall Shanhai Poer с внедорожными акцентами — 18-дюймовые шины линейки A/T, чёрный неокрашенный обвес по периметру кузова, шноркель, силовые пороги, решётка радиатора без хрома и тягово-сцепное устройство. По технике новинка отличается амортизаторами K-MAN, усиленными тормозами, увеличенным на 12 мм клиренсом (239 мм), улучшенными углами въезда/съезда (29/23 градуса).

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне всё почти также, как в Tank 500 или в исходном Shanhai Poer двухлетней давности, разве что добавлена рукоятка перед передним пассажиром и яркие жёлтые вставки. Под капотом турбодизель 2.4, знакомый россиянам по новому Haval H9, тяга передаётся через 9-ступенчатый автомат и систему полного привода типа ToD с демультипликатором BorgWarner и тремя блокировками.

В России Great Wall Shanhai Poer официально не продавался, зато у нас доступен обычный Poer. Он тоже недавно обрёл внедорожную версию с таким же турбодизелем 2.4, и такой вариант в перспективе могут начать отправлять на экспорт.