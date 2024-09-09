Выяснилось, на какие дефекты жалуются владельцы Geely Monjaro из Китая. Портал «Китайские автомобили» познакомился с жалобами на официальной площадке в КНР, выделив самые типичные и резонансные проблемы. В Поднебесной есть специальный инструмент по регулированию авторынка и контролю качества: национальная платформа для подачи жалоб. Поскольку Geely Monjaro ежегодно продаётся в Китае тиражами по 100-160 тысяч штук, выборка большая.

© Motor.ru

Самый неприятный дефект — подтеки масла на днище. Утечку удаётся определить не всегда, поэтому китайские дилеры Geely меняют приводные валы в сборе или даже автомобиль на новый. Проблема не единичная, но и массовой её не назвать, ведь отзывной кампании не было. Другая неисправность — неравномерный износ тормозных колодок. Наконец, некоторые владельцы выявили растрескавшиеся резиновые уплотнители и потеющие фонари.

Жалуются китайские клиенты и на возникновение очагов коррозии, но судя по фотографиям ничего критичного нет. Поверхностные рыжики появляются на точках сварки рычагов подвески, на подрамнике, катализаторе и выхлопной системе. Также бывают сколы лакокрасочного покрытия, но от этого не застрахован ни один автомобиль. Некоторым владельцам досаждают дефекты электропроводки; есть жалобы на глюки мультируля и автопарковщика.

Впрочем, российские и китайские спецификации Geely Monjaro совпадают не всегда, ведь в Поднебесной популярностью пользуется гибридная версия. Вдобавок, критика на платформе для жалоб не приводит к снижению продаж: в абсолютном рейтинге флагман Geely поднялся с 30-го на 16-е место, что является одним из лучших показателей для топливных машин.