Chery показала кроссовер Tiggo Cross, который может появиться в России

Chery показала кроссовер Tiggo Cross: он может прописаться в России. Южноафриканское подразделение марки поделилось фотографиями паркетника, который собираются продавать, как новую модель. По сути Tiggo Cross представляет собой обновлённый Tiggo 4 Pro, но за счёт других комплектаций два похожих кроссовера не будут соперничать напрямую. В нашей стране прошёл сертификацию Chery Tiggo 4 Pro калужской сборки, хотя подробностей нет.

© Motor.ru

Chery Tiggo Cross повторил по внешности Tiggo 4, ещё не вышедший на китайский рынок. У кроссовера появились фары от Tiggo 7 Pro, другие бамперы и светотехника, но интерьер такой же, как у недавно обновлённых российских машин. В Южной Африке модель предложат только с турбомотором и «роботом», чтобы избежать конкуренции с обычной «четвёркой».

© Chery

© Chery

Однако на других рынках под модной внешностью могут предложить консервативные агрегаты: атмосферный двигатель 1.5 в паре с «механикой» или вариатором. Всё дело в том, что рестайлинг Tiggo 4 Pro не затронул ключевые компоненты: поменялись только штампованные детали и обвес. Первым рынком для новинки станет Австралия, затем модель предложат в ЮАР, а в России такой кроссовер ожидают в 2025 году.

Интересно, что в сертификатах ОТТС на Chery Tiggo 4 Pro появился новый сборочный завод: площадка АГК в Калужской области (бывший завод Volkswagen). Как именно будет выглядеть «обрусевший» кроссовер доподлинно неизвестно, возможно, у нас сразу локализуют обновлённый вариант.