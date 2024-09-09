Great Wall избавилась от убыточных моделей Black Cat и White Cat

Great Wall избавился от кошек: электрокары оказались убыточными. Гендиректор дочерней марки Ora Дон Юдонг объяснил журналистам, почему хэтчбеки Black Cat и White Cat больше не продаются. «Кошачье» семейство генерировало ежемесячные убытки в размере 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов), и дальше так продолжаться не могло. При этом в Great Wall полагают, что продажи городских электромобилей в целом будут только расти.

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Сити-кар Ora R1 (Black Cat) дебютировал в 2019 году, а год спустя в линейку добавили Ora R2 (White Cat). Длина моделей варьировалась в диапазоне от 3,5 до 3,6 метра, ежемесячные продажи составляли около 20 тысяч единиц, но потери с каждой сделки достигали 10 тысяч юаней, поэтому отставка была неминуема. Теперь в «кошачьем» семействе остались только Ballet Cat, Funky Cat и Lightning Cat.

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Китайские журналисты полагают, что «младшие» Great Wall не выдержали конкуренции из-за высокой себестоимости. По мере уменьшения государственных субсидий компаниям сложно оставаться прибыльными, особенно, когда речь идёт о маленьких электромобилях. По неофициальным данным, все китайские автогиганты кроме BYD и Li Auto продают машины в убыток, оставаясь на плаву только за счёт поддержки.

Сокращение линейки — неизбежный шаг, на который автопроизводителям придётся пойти в условиях ценовых войн. В настоящий момент Great Wall продолжает развивать «электромобильный» бренд Ora, однако прибыль генерируют другие марки — материнский производитель пикапов GWM, премиум-бренд Tank и выпускающий массовые кроссоверы Haval.