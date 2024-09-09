Полиция США стала выборочно эвакуировать Tesla

Полиция США стала эвакуировать произвольные Tesla, и вот зачем. В Калифорнии правоохранительные органы стали регулярно использовать электрокары Илона Маска для расследований. Всё дело в функции кругового обзора, которая работает непрерывно: если автомобиль мог стать свидетелем преступления или дорожно-транспортного происшествия, то полиция выпишет ордер на буксировку, чтобы изучить данные. Собственников могут уведомить постфактум.

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Президент ассоциации полицейских Ричмонда (Виргиния, США) подтвердил, что офицеры полиции действительно ищут видео с электромобилей Tesla. Однако обычно согласие владельцев удаётся получить на месте, не прибегая к буксировке. Эвакуация применяется, когда полиция не может найти владельца Tesla, а видео необходимо срочно «для проверки всех версий».

По крайней мере в трёх случаях в июле и августе 2024 года полиция Окленда (Калифорния, США) пыталась отбуксировать Tesla: электромобили могли помочь в расследовании особо тяжких преступлений. Американские юристы признали, что теперь под прицелом работы правоохранительных органов могут оказаться третьи лица: только потому, что их автомобиль был припаркован в неудачном месте.

Похожая ситуация зафиксирована с беспилотниками Waymo: у таких автомобилей тоже есть камеры кругового обзора с непрерывной записью, и полиция обращалась к правообладателю. Однако Waymo — технологическая компания, а электромобили Tesla принадлежат частным лицам, и полицейское расследование может причинять им неудобства.