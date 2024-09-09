Эксперт назвал моторы Renault, которые пройдут 500 тысяч км

Журнал "За рулем" решил рассказать о моторах Renault, которые могут выдержать 500 тысяч км пробега.

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По словам экспертов издания, можно выделить два силовых агрегата: F4R объемом 2 литра мощностью от 135 до 143 л.с. и К4М объемом 1,6 литра мощностью 102-105 л.с. Второй устанавливался на Renault Duster, Sandero, Logan, Nissan Almera и Lada Largus. Двигателем F4R оснащались Renault Kaptur, Duster и Nissan Terrano.

Чем выделяют эти движки? В первую очередь простотой конструкции, низкой форсировкой, чугунным блоком и наличием гидрокомпенсаторов. Дабы моторы смогли проехать озвученную цифры, обязательно нужно следить за ГРМ. Также не стоит подвергать их чрезмерным нагрузкам, необходимо проходить вовремя ТО.

Ранее автоэксперт Антюфьев рассказал "РГ", как мошенники маскируют "убитый" двигатель. Также стали известны самые надежные моторы Lada.