В ГАИ сообщили о полном восстановлении дороги Воронеж — Луганск

Движение на автодороге Воронеж — Луганск полностью восстановили после детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД со ссылкой на Госавтоинспекцию.

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В ведомстве отметили, что экипажи ДПС продолжают контролировать безопасность дорожного движения.

Накануне губернатор Воронежской области сообщал о введении дополнительных мер безопасности в Острогожском районе из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов после падения беспилотника.

Полностью было перекрыто движение автомобильного транспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск, из расположенных поблизости населенных пунктов эвакуировали несколько сотен жителей.

В трех населенных пунктах действовал режим ЧС. Он был введен около 8:00 7 сентября после того, как в Острогожском районе был подавлен беспилотник. Когда дрон упал, начался пожар, распространившийся на взрывоопасные предметы, и детонация.