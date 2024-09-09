Ford подтвердил возможный отказ двигателя у 90 тысяч новых машин. Катастрофический отказ силового агрегата вынудил «голубой овал» инициировать отзывную кампанию. Дефект выявлен на турбомоторах EcoBoost объёмом 2,7 и 3,0 литра, которые ставились на Ford F-150, Bronco, Explorer и Edge, а также Lincoln Aviator и Nautilus. Всего придётся побеспокоить 90 736 автовладельцев: проблема снова обнаружилась с впускными клапанами.

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Два года назад Ford уже расследовал проблемы с турбомотором EcoBoost 2.7, но до отзыва дело не дошло. Автовладельцы вынудили «голубой овал» отреагировать только сейчас, когда в открытой базе Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) скопилось 328 жалоб клиентов и 487 гарантийных претензий, а на 809 машинах двигатель заменили по гарантии.

Из-за производственного брака при нагреве структура клапана меняется, тарелка может отломиться, упасть в камеру сгорания и вывести двигатель из строя. Расследование показало, что с октября 2021 года Ford перешёл на другой сплав, то есть проблема касается только ранних машин. Интересно, что менять моторы превентивно «голубой овал» не спешит: дилеры просто проверят моторы под нагрузкой!

Позиция Ford заключается в том, что большинство клапанов, которые должны были отломиться, уже вышли из строя. Чтобы гарантировать сохранение потребительских качеств, на машины из группы риска продлена гарантия: если мотор откажет в течение 10 лет или 240 тысяч километров, то его поменяют бесплатно.