Автоэксперт рассказал, что нужно проверить в машине после покупки

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете" о том, что необходимо проверить в машине сразу после покупки.

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"Стоит сделать углубленную диагностику, если ее не делали до покупки, с целью выявить возможный износ деталей и составить план ремонтов.

Однозначно первым делом необходимо заменить те расходные материалы, проверить которые невозможно: масла и прочие техжидкости, масляный и топливный фильтры, ремень ГРМ (при наличии), а также по результатам проверки фактического состояния - воздушный и салонный фильтры, свечи зажигания. Также важно оценить по степени износа остаток срока службы тормозных колодок и дисков в зависимости от темперамента водителя.

Резину в нашей стране перед продажей редко кто-то меняет на новую - оцените степень износа по глубине протектора и общим повреждениям. Минимально допустимая глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм, для зимних - 4 мм. Остальное - по мере выхода из строя и износа", - отметил специалист.

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