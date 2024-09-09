Toyota Land Cruiser Prado стал самым продаваемым "японцем" в Казахстане

Toyota Land Cruiser Prado стал самым продаваемым японским автомобилем в Казахстане. По данным издания «Колеса.kz», с начала нынешнего года в стране приобрели 1330 внедорожников поколений J150 и J250. При этом модели удалось сместить с первого места по количеству продаж седан Toyota Camry. В то же время новое поколение Land Cruiser 250 пришлось казахстанцам не по душе.

Специалисты не раскрыли сколько Land Cruiser Prado того или иного поколения продали в Казахстане с начала года. При этом в местных дилерских центрах заявили, что жители остались недовольны сочетанием цены и оснащения нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250.

В частности, автолюбителей не устроило количество опций, доступных в базовой комплектации автомобиля. По мнению покупателей, похожий набор функций есть у внедорожника Tank 300, который почти вдвое дешевле.

В середине марта на рынке Казахстана официально появился обновленный Kia Sorento. Стоимость кроссовера, доступного с безальтернативной силовой установкой, в пересчете на рубли составила 3,8 миллиона.