АвтоВАЗ начал отгружать дилерам Niva Legend со светодиодной оптикой
АвтоВАЗ начал отгружать дилерам Niva Legend со светодиодной оптикой. Тольяттинский портал Avtograd News поделился фотографией автовоза, который загружен модернизированными трёхдверками. Важное отличие — иная светотехника: секции поворотников стали белыми с оранжевыми лампочками (были оранжевые плафоны), а дневные ходовые огни перевели на светодиоды. Вдобавок, комплектация «Люкс» снова вернулась к легкосплавным дискам.
Первую партию Niva Legend со светодиодными ДХО на АвтоВАЗе собрали в середине июля, но массовое производство стартовало с 31 августа. На официальном сайте Lada сообщается, что внедорожники Niva Legend не производятся: вероятно, речь идёт о «старых» комплектациях. Впрочем, к дефициту машин обновление не приведёт: у дилеров запас классических «Нив» достаточный.
В настоящий момент цены на Niva Legend варьируются в диапазоне от 981 000 рублей до 1 162 000 рублей. В середине лета внедорожники подорожали на 19-100 тысяч рублей, так как завод добавил в список стандартного оборудования систему распределения тормозных усилий и антиблокировочную систему тормозов. Вероятно, после установки светодиодных ДХО и «белых» поворотников прайс-листы перепишут снова.
До конца года Lada Niva Legend ждёт ещё один виток модернизации: у внедорожников появятся подушки безопасности. В следующем году легендарную модель планируют унифицировать с Niva Travel и перевести на новый двигатель от переднеприводных моделей: для этого потребуется внести существенные изменения, в частности, поменять подрамник.