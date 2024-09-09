АвтоВАЗ начал отгружать дилерам Niva Legend со светодиодной оптикой. Тольяттинский портал Avtograd News поделился фотографией автовоза, который загружен модернизированными трёхдверками. Важное отличие — иная светотехника: секции поворотников стали белыми с оранжевыми лампочками (были оранжевые плафоны), а дневные ходовые огни перевели на светодиоды. Вдобавок, комплектация «Люкс» снова вернулась к легкосплавным дискам.

© Lada

Первую партию Niva Legend со светодиодными ДХО на АвтоВАЗе собрали в середине июля, но массовое производство стартовало с 31 августа. На официальном сайте Lada сообщается, что внедорожники Niva Legend не производятся: вероятно, речь идёт о «старых» комплектациях. Впрочем, к дефициту машин обновление не приведёт: у дилеров запас классических «Нив» достаточный.

В настоящий момент цены на Niva Legend варьируются в диапазоне от 981 000 рублей до 1 162 000 рублей. В середине лета внедорожники подорожали на 19-100 тысяч рублей, так как завод добавил в список стандартного оборудования систему распределения тормозных усилий и антиблокировочную систему тормозов. Вероятно, после установки светодиодных ДХО и «белых» поворотников прайс-листы перепишут снова.

До конца года Lada Niva Legend ждёт ещё один виток модернизации: у внедорожников появятся подушки безопасности. В следующем году легендарную модель планируют унифицировать с Niva Travel и перевести на новый двигатель от переднеприводных моделей: для этого потребуется внести существенные изменения, в частности, поменять подрамник.