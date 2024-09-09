Количество проездов по проспекту Багратиона в Москве за 2024 год превысило 7,6 млн

Количество проездов по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) с момента запуска движения превысило 7,6 млн. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Там отметили, что продолжается работа по вводу в эксплуатацию сопутствующей инфраструктуры.

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В начале сентября 2024 года было запущено движение по съездам проспекта Багратиона на правом берегу Москвы-реки, которые обеспечили прямую связь с жилыми кварталами, транспортными и социальными объектами районов Дорогомилово и Филевский парк.

"Новые маршруты позволяют существенно сократить перепробег и время в пути автомобилистов, следующих с запада Москвы к Третьему транспортному кольцу, а также в сторону Филей, время в пути от МКАД до съезда на набережную составляет всего 7 минут", - отметили в фонде.

Масштабные инвестиции в строительство и запуск нового важного инфраструктурного объекта Москвы стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству внутренних инвесторов: пенсионных фондов группы ПАО "Газпром", ЗАО "Лидер" и РФПИ, который привлек к реализации проекта 5 ведущих суверенных фондов-партнеров из стран Ближнего Востока и Азии. С учетом вложений от привлеченных РФПИ международных партнеров, общий объем инвестиций в строительство проспекта Багратиона превысил 60 млрд рублей.

Строительство и запуск проспект Багратиона улучшили транспортное обслуживание более 1,5 млн москвичей и жителей Московской области. Перепробег сократился почти на 3 км, а время в пути в среднем до 30 минут, также сообщили в фонде.