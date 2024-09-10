Рост цен на автомобили с 1 октября составит 15%

Первая неделя продаж новых авто в России оказалась рекордной: продано 38.11 тысячи единиц, что на 6,2% больше, чем в последнюю декаду августа и больше недельных продаж последних пяти месяцев. Всё объясняется просто: россияне - и дилеры, и покупатели ждут повышения утильсбора с 1 октября. Autonews.ru рассказал, что происходит с рынком и поставками машин.

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На крупных погранпереходах с КНР "Забайкальск" и "Благовещенск - Хэйхэ" зафиксировали заторы из автомобилей. Одна из причин - постоянно возникающие сложности в расчётах с китайской стороной из-за опасения последней попасть под вторичные санкции. Вторая - повышенный поток машин, выросший в результате грядущего повышения цен в связи с корректировкой ставок утильсбора с 1 октября.

В связи с этим дилеры прогнозируют увеличение стоимости авто на 10-15%. Это 300-400 тысяч рублей на самые ходовые китайские модели. Поэтому, те, кто продаёт машины, стараются успеть завезти как можно больше автомобилей, покупатели, понимая, что цены в очередной раз покажут рост, хотят купить машину, особенно экзотического бренда.

Повышение ставок коснется всех зарубежных марок, не имеющих локализации производственных процессов. Из иностранных компаний высокий процент локализации имеет Haval, льготы положены для продукции завода "БелДжи" из соседней Беларуси. Также поблажки могут получить "Москвич", "Автозавод Санкт-Петербург", который пока выпускает лишь одну модель - кроссовер Xcite X-Cross 7 и, пожалуй, Volga.