Volkswagen посвятил «заряженный» ID.3 GTX Fire+Ice легенде 90-х

Volkswagen представил ID.3 GTX в версии Fire+Ice. На мероприятии ID Meeting в Швейцарии дебютировал особый ID.3 GTX — переосмысление культового Golf Mk2 Fire and Ice, выпущенного в начале 1990-х ограниченным тиражом около 17 тысяч экземпляров. Современную и полностью электрическую итерацию оформили совместно с мюнхенским брендом спортивной одежды Bogner, а за основу взяли «топовый» GTX Performance.

© Motor.ru

Прежде всего хот-хэтч ID.3 GTX Fire+Ice выделяется окраской экстерьера — эксклюзивным трехслойным покрытием с эффектом крошечных стеклянных бусин в темно-фиолетовом оттенке, как у Golf тридцатилетней давности. Краска может менять цвет от темно-синего до фиолетового или даже черного в зависимости от освещения.

Колесные диски размерностью 21 дюйм тоже особые и покрыты синей анодированной краской. Боковины украсили узорами на матовой основе, а на центральной стойке и спойлере разместили классический значок Fire+Ice.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Такой же значок есть в салоне, визуально поделенном на «горячую» и «холодную» стороны: он скрыт на двухцветной внутренней отделке кресел (тоже дань «Гольфу» из 90-х), которую можно рассмотреть, расстегнув молнию. Эмблемами огня и льда отмечены и другие детали, включая педали. Также в интерьере применили ткани производства Bogner.

У ID.3 GTX Fire+Ice самая мощная установка из гаммы хэтчбека — от исполнения Performance. Она развивает 326 лошадиных сил и 545 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль с места до 100 километров в час за 5,7 секунды. Аккумулятор емкостью 79 киловатт-часа обеспечивает до 601 километра автономного хода.

Индекс GTX, созданный для «горячих» электрокаров, скоро уйдет в историю. В мае Volkswagen заявил, что развивать гамму модификаций GTX в будущем больше не планирует: вместо этого