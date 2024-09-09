Вспоминаем Concorde — мелкосерийный автомобиль из Бразилии в стиле 1930-х годов

Этот автомобиль можно легко принять за довоенную модель немецкого или французского производства, но он создан в Бразилии и не так давно, как вы подумали.

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Он называется Concorde и выпускался бразильской компанией Concorde Indústria de Automóveis Especiais с 1978 по 1985 год. Автомобиль использовал шасси (длиной 3,40 метра, оно было эксклюзивным, построенным на стальных лонжеронах с X-образным усилением) и двигатель от Ford Galaxie.

Компанию создал г-н Жуан Сторани, который был одним из первых коллекционеров классических автомобилей в Бразилии. У него была страсть к автомобилям 1930-х годов, таким как Duesenberg, Cord и Pierce-Arrow. Именно они вдохновили Сторани на создание автомобиля, название которого перекликалось со сверхзвуковым пассажирским лайнером.

Он был успешным бизнесменом и начал свой проект в 1974 году вместе со своими сыновьями Жуаном Антониу и Сезаром Аугусто. Concorde использовал агрегаты от Ford Galaxie – двигатель, коробку передач, переднюю и заднюю подвеску. В салоне находилась передняя панель с шикарной отделкой, деревянный руль и приборы, расположенные по центру: спидометр, уровень топлива в баке, температура, амперметр и тахометр.

Concorde имел четырехступенчатую механическую коробку передач Clark от Maverick GT. Передняя подвеска была независимой с пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Как это принято в Соединенных Штатах, сзади был неразрезной мост, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и телескопические амортизаторы.

Двигатель объемом 4786 см³ изначально устанавливался в стандартной комплектации на Ford LTD и развивал 190 лошадиных сил при 4400 об/мин. С его помощью Concorde разгонялся от 0 до 100 км/ч за 18 секунд, а максимальная скорость достигала всего 165 км/ч. Как и у больших Ford, привод был задним, а двигатель находился спереди продольно.

Усилитель руля входил в стандартное оснащение. За доплату можно было получить карбюратор American Holley, который повышал мощность до 215 лошадиных сил. Такой вариант должен был разгоняться до 200 км/ч, хотя реальные испытания так и не провели.

Позже место под капотом занял двигатель Maverick 302, также V8, но рабочим объёмом 4950 см³ и мощностью 197 лошадиных сил при 5400 об/мин. Этот же мотор использовался в линейке Ford с 1962 года: в Fairlane, Falcon, Galaxie, Mustang и Thunderbird. Но он был импортным, он приезжал из Онтарио в Канаде или Дирборна в США, и поэтому его запасные части были более дорогими.

Габаритные размеры Concorde оставляли 5200 х 1800 х 1400 мм, колёсная база достигала 3500 мм, а вес — около 1500 кг.

Качество сборки было намного выше среднего. Concorde производился вручную. Было выпущено не более двадцати единиц, а до наших дней сохранилось лишь несколько автомобилей. Он был дорогим и поэтому очень эксклюзивным. Он стоил в два раза дороже Ford Galaxie, который был самым роскошным серийным автомобилем того времени!

Производство каждого Concorde занимало около шести месяцев, всегда следуя спецификациям каждого клиента. Фары, бамперы, внутренняя отделка, двери и выхлопные трубы (которые были муляжом) выполнялись в соответствии с пожеланиями владельца. То же самое касалось фигурки на капоте, а также дополнительных фар и кожухов запасных колёс на крыльях.