Volkswagen выпустит дешевый кроссовер размером с Sandero Stepway

Бюджетный кроссовер известен как Project 246, пишут бразильские журналисты. Новинка будет проще, чем уже выпускаемые Nivus и T-Cross, и планируется в качестве ответа Renault Kardian, заменившего Sandero Stepway.

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В качестве платформы для Project 246 выбрана модульная MQB. В качестве ориентира по габаритам следует рассматривать Skoda Fabia с длиной кузова 4,1 метра и колёсной базой 2,56 метра, она же станет "донором" интерьерных решений, но с уклоном на большую утилитарность.

По предварительной информации, новинку оснастят битопливным (бензин и этанол) атмосферником мощностью до 116 л.с. в паре с "автоматом".

Прототипы новинки проходят дорожные тесты, дебют новинки ожидается в середине 2025 года. Скорее всего, автомобиль будет локальным и не появится за пределами Латинской Америки.