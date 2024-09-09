В России замечены в продаже 7-местные Toyota Veloz

В России поступили в продажу 7-местные Toyota Veloz по цене от 3,2 млн рублей.

© За рулем

Дилеры и частники привезли в Россию автомобиль Toyota Veloz. Сегодня эти компактвэны продаются сразу в нескольких регионах РФ по цене от 3 190 000 рублей. За столько автомобиль 2023 г. в. продает автосалон из Ярославля.

Уточняется, что в стоимость входят уплаченный утильсбор и полный комплект документов с СБКТС и ЭПТС. Название комплектации не сообщается, но известно, что в нее входят ABS, EBD, ESP и восемь подушек безопасности, климат-контроль, электростеклоподъемники, полностью светодиодная оптика с датчиком света, датчики давления в шинах, камера заднего вида с задним парктроником, штатная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и другое.

За такую же цену аналогичный автомобиль продает частник из Самары, а в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО и Тюмени его оценили в 3 450 000 и 3 999 000 рублей соответственно. Под капотом у всех этих Toyota Veloz установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л.с., работающий в связке с бесступенчатым вариатором. Привод передний.