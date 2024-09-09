Toyota на треть сократила производственный план по электрокарам. В 2026 году автопроизводитель готов выпустить один миллион электромобилей, хотя в мае 2023 года прогноз подразумевал сборку полутора миллионов «батарейных» машин — обратило внимание издание Asia Nikkei. Причина изменения стратегии на поверхности: темпы роста мирового рынка электрокаров замедлились, поэтому Toyota решила заранее предупредить поставщиков о коррекции.

В 2023 году Toyota сосредоточилась на гибридах и продала только 100 тысяч «чистых» электрокаров. В этом году спрос на транспортные средства без ДВС вырос: с января по июль реализовано 80 тысяч электромобилей. Однако рынок растёт медленнее, чем ожидалось, поэтому прогноз на 2025 год — 400 тысяч электрокаров, а на 2026 год — один миллион электрокаров.

По оценкам аналитиков в 2023 году рынок электромобилей вырос на 32%, тогда как в 2022 году прирост составил 65%. Мировые продажи Tesla за первое полугодие 2024 упали на семь процентов, и это первый случай, когда шестимесячные продажи американской марки ниже показателей прошлого года. В свою очередь успехи подключаемых гибридов BYD (+40% в полугодовом исчислении) показывают, что комбинированные силовые установки более востребованы.

Toyota — не единственный автогигант, который пересмотрел стратегию производства электромобилей. В той или иной степени поменять продуктовый план пришлось Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Ford. Впрочем, некоторые фирмы верны первоначальному курсу: к примеру, Honda не меняет цели перейти на электромобили и автомобили на топливных элементах к 2040 году.