На тюнинг ВАЗ-2107 потратили 60 тысяч долларов

Тюнинг ВАЗ-2107 в популярном ташкентском ателье обошелся в 60 тысяч долларов - в тысячу раз дороже, чем стоит сам автомобиль, сообщает портал "Южный автомобиль".

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На "семерку" установили доработанный двигатель (с увеличенным до двух литров объемом) и коробку передач от Lada Priora, в моторный отсек поставили элементы из карбона. Автомобиль получил бесключевой доступ в салон и запуск мотора с кнопки. Для обновленного ВАЗа специально изготовили ключ зажигания с сенсорным экраном - такой же, как у последних моделей BMW.

Салон "семерки" полностью обтянули кожей алькантарой бирюзового цвета в стилистике Tiffany&Co. Панель приборов и экран мультимедиа объединили в одно, поставили кресла от Audi RS7 с электроприводами, в крыше сделали люк. На потолке автомобиля установили "звездное небо". Самым дорогим элементом тюнинга стали часы Rolex стоимостью 10 тысяч долларов на отдельной глянцевой панели - их привезли из Дубая.

Также в числе фишек тюнингованного ВАЗ-2107 - огромный жидкокристаллический монитор для игры в приставку Sony Playstation 5 на крышке багажника. В автомобиле появился мощный сабвуфер и литые диски R19 на низкопрофильной резине.