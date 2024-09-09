Эксперт рассказал, почему ремонт мотора лучше, чем его замена на "контрактный"

Альтернатива дорогостоящему ремонту или восстановлению двигателя автомобиля - замена агрегата на контрактный. Однако некоторые эксперты считают, что предпочтение в этой ситуации выбора из двух зол, лучше отдать предпочтение ремонту.

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Генеральный директор УК "К-Групп" Михаил Мартынов в беседе с "Автовзглядом" отметил, что замена двигателя на контрактный допустима, если восстановление родного мотора не целесообразна по экономическим причинам.

"Покупка контрактного мотора - это в большинстве случаев "кот в мешке". Он может проработать несколько лет, а может выйти из строя через неделю или месяц. Если говорить, например, о корейских автомобилях, которые достаточно распространены на российском рынке, в 90% случае ремонт ДВС, на мой взгляд, более предпочтителен", - сказал Мартынов.

Также необходимо помнить о юридическом аспекте замены агрегата - внесение изменений в документы довольно сложный процесс. Кроме того, нельзя забывать, что в погоне за выгодой можно попасть на ворованный двигатель.