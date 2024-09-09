Panasonic будет поставлять батареи для электрических Subaru

Электрокары Subaru получат батареи Panasonic. Subaru и Panasonic подписали соглашение о сотрудничестве в области электрификации: компании объединят усилия и построят совместное предприятие по выпуску цилиндрических литий-ионных ячеек. В официальном заявлении Subaru говорится, что завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году, а первые электромобили с батареей Panasonic появятся на рынке в 2028-м.

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Два года назад было объявлено, что Subaru станет первым японским брендом, который построит завод, выпускающий исключительно электромобили. Предприятие должно стать частью плана по электрификации, в которую производитель инвестирует 250 миллиардов иен (1,93 миллиарда долларов) до 2027 года.

Первым серийным электрокаром Subaru стал кроссовер Solterra, разработанный совместно с Toyota и унифицированный с bZ4X. Он построен на платформе e-Subaru Global Platform (она же «тойотовская» e-TNGA) и оснащается одним либо двумя электродвигателями. Батарея у электрокара емкостью 71,4 киловатт-часа, запас хода по циклу WLTC — до 460 километров

Согласно планам, к 2030 году доля электромобилей в общем объеме продаж Subaru должна составить 50 процентов (то есть до 600 тысяч из 1,2 миллиона единиц), а к 2028 году марка выпустит восемь новых батарейных моделей. Одной из них станет трехрядный электрический кроссовер, производство которого организуют на заводе в американском штате Кентукки. США остаются одним из крупнейших рынков для Subaru с долей 70 процентов, и компания рассчитывает продавать американцам по 400 тысяч электрокаров ежегодно.

Что же касается совместного предприятия с Panasonic, то его мощность составит 16 гигаватт-часов. Больше подробностей о заводе появится в ближайший год-два.