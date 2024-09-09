Сразу пять марок подняли цены на автомобили в начале сентября

В России подорожали автомобили пяти марок. В их числе — модели «Москвича», Belgee, Geely, Chery и Ульяновского автомобильного завода. Приятным исключением на этом фоне выглядит Exeed и Jaecoo, у которых подешевели кроссовер LX и J7 соответственно. Причем последний «скинул» сразу 400 тысяч рублей.

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За первую неделю сентября сразу несколько компаний пересмотрели цены на автомобили. Как пишут «Автоновости дня», одним из первых это сделал «Москвич», который убрал из гаммы лифтбека «6» самую дешевую комплектацию «Комфорт» 2023 года выпуска. Аналогичные машины, но уже 2024 года, оказали дороже на 64 тысячи рублей и теперь стоят от 2 200 000.

Белорусский Belgee поднял цены на кроссовер X70, вышедший на российский рынок в конце июля. Все комплектации подорожали на 20 тысяч рублей. Компания Geely, в свою очередь, пересмотрела стоимость кроссовера Atlas Pro и седана Emgrand, которые во всех исполнениях стали дороже не те же 20 тысяч рублей, что и Belgee X70. У Chery подорожали кроссоверы Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro 18 Years Edition — прибавка составила 30−120 тысяч.

Также с сентября стали дороже все УАЗы. Цены на них, кроме коммерческого семейства «Профи», не изменились — причина в смене модельного года. Среди тех, кто снизил стоимость машин, оказалась Exeed, чей рестайлинговый кроссовер LX в комплектации Premium подешевел на 100 тысяч рублей, и Jaecoo, добавившая кроссоверу J7 новую начальную версию Urban, которая дешевле на 400 тысяч.