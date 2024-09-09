Назван реальный ресурс бензинового двигателя легковушки в России

Многие автомобилисты задаются вопросом - сколько можно прослужить атмосферный двигатель внутреннего сгорания - самый дорогостоящий агрегат в машине.

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Как уточняет портал "Автовзгляд", в целом ресурс ДВС, при условии своевременного обслуживания и эксплуатации без повышенных нагрузок, может превысить полмиллиона километров. Но условия езды в России суровые - пробки, зимний прогрев, масло и прочие комплектующие не всегда хорошего качества, а также затянутый межсервисный интервал лишь довершают дело. Так что до 500 тысяч километров "доезжает" редкий двигатель.

Заниматься его ремонтом автовладельцы, как правило, начинают, когда обнаруживают повышенный расход масла. Опыт пользователей показывает, что в среднем в Москве, где много пробок, без ремонта ДВС может проездить от 250 до 270 тысяч километров, в городе поменьше - от 350 тысяч километров. Машины, которые ездят большую часть времени по трассе, пригоняют на сервис после 450-500 тысяч километров пробега.

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