Электрокары Tesla получат беспроводную зарядку

Tesla работает над беспроводной зарядкой для электрокаров. Патент на технологию обнаружили пользователи соцсетей: он был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США 6 сентября 2024 года. Система будет состоять из настенного блока и зарядной панели, встроенной в пол: то есть владелец электрокара сможет просто заехать в свой гараж, и зарядка начнется автоматически. Ожидается, что ноу-хау, которым пока не могут похвастаться другие производители, Tesla продемонстрирует на премьере роботакси.

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В прошлом году Tesla подтвердила, что работает над системой индуктивной зарядки. Инвестиции в разработку составили 76 миллионов долларов. Поскольку такая зарядка не требует манипуляций с проводами — то есть вмешательства человека — логично предположить, что ее продемонстрируют на премьере роботизированного такси, запланированной на10 октября, если, конечно, презентацию вновь не перенесут.

Следующим беспроводную зарядку может получить Cybertruck. Во внутренних документах указано, что электропикап заранее снабдили индуктивными приемниками.

Если предположения верны, Tesla может оказаться первым производителем электрокаров, который освоит новую технологию. За последние годы ее опробовали несколько компаний, например Volvo, но ни одна пока не воплотила идею в реальность, а некоторые и вовсе отказались от нее.

Стоит отметить, что летом 2023 года Tesla купила немецкую компанию Wiferion, которая специализируется на беспроводных зарядных устройствах. Уже в октябре американский производитель избавился от недавнего приобретения, но оставил в своем штате нескольких инженеров из Wiferion.