Названы самые популярные штрафы

Эксперт перечислил самые частые водительские штрафы. Чаще всего водителей штрафуют за превышение скорости от 20 до 40 километров в час, что составляет почти 70% от всех штрафов. На штрафы за несоблюдение разметки приходится ещё 10%. В тройку самых частых штрафов попало взыскание за нарушение мер безопасности (непристёгнутый ремень). Таких случаев менее 5%.

© Quto.ru

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по выписанным штрафам, а реже всего штрафуют водителей в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области, сообщает «Газета.Ru»

Эксперт отметил, что 90% водителей оплачивают штрафы без задержек и не имеют просрочек. Средняя сумма штрафа в России составляет около 800 рублей. Причём, этот показатель не меняется вот уже пять лет.

Ранее водителям с ОВЗ напомнили, когда можно получить штраф за парковку на спецстоянке. В ноябре 2018 года начало действовать правило размещения знака в виде жёлтого квадрата с чёрным изображением инвалидного кресла спереди или сзади автомобиля на лобовом или заднем стекле. Знак «Инвалид» предполагает установку на машинах, которыми управляют инвалиды 1, 2 или 3-й группы, перевозящих их людей, а также родителей детей-инвалидов любой группы