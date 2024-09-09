Stellantis отзывает полтора миллиона машин по всему миру

Полтора миллиона пикапов Ram оказались неисправными.

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Stellantis, материнская компания Ram, объявила о крупном отзыве. Под сервисную акцию подпали 1,46 миллиона пикапов Ram 1500 2019 и 2021–2024 модельных годов. Как пишет Reuters со ссылкой на документ в базе американского регулятора, на автомобилях обнаружили неисправность программного обеспечения антиблокировочной системы тормозов, которая может стать причиной аварии.

Отзыв охватил почти 1,23 миллиона Ram 1500 в США, около 159 тысяч в Канаде, 13 тысяч в Мексике и 61 тысячу за пределами Северной Америки.

Проблему можно распознать по приборной панели: если ПО сбоит, при запуске автомобиля на ней одновременно загорятся индикаторы ABS, ESC, адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о лобовом столкновении. Неисправность нашли только в антиблокировочной системе — обычное торможение работает, заверили в Stellantis.

Пока компания не получала никаких сообщений о травмах или авариях, связанных с ошибкой в работе ПО.

Ранее Stellantis пришлось остановить производство Jeep Wrangler и Grand Cherokee. Автомобили медленно продаются, и склады оказались переполнены. Аналитики связывают слабый спрос с высокими ценами и отсутствием акций или спецпредложений.

В целом Stellantis переживает не лучшие времена, но концерн все же нашел в себе силы сохранить — по крайней мере, на ближайшее время — все 14 своих брендов.