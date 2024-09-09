Москвичей приглашют посмотреть на дрифтовые заезды
В столице пройдёт гран-при Москвы по дрифту. За звание победителя будут бороться лучшие спортсмены страны — топовые пилоты RDS и Sochi Drift Challenge. Судейский состав представлен легендами российского дрифта — Аркадием Цареградцевым, Евгением Сатюковым и Артёмом Шабановым.
Гран-при Москвы — это зрелищные парные заезды великолепных спорткаров, выставка уникальной авто- и мототехники, плюс дымные бёрнаут-шоу.
Также зрителей ждут впечатляющие выступления стантрайдеров, комфортабельные трибуны с отличным обзором гоночной трассы, разнообразные фуд-траки и многое другое.
Схему проезда, зрительские билеты и список участников можно найти на сайте организаторов.
Кстати, в Москве обсуждают создание площадок для любителей ревущих моторов, так как спальные районы и оживлённые городские улицы не предназначены для подобных развлечений.