Москвичей приглашют посмотреть на дрифтовые заезды

В столице пройдёт гран-при Москвы по дрифту. За звание победителя будут бороться лучшие спортсмены страны — топовые пилоты RDS и Sochi Drift Challenge. Судейский состав представлен легендами российского дрифта — Аркадием Цареградцевым, Евгением Сатюковым и Артёмом Шабановым.

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Гран-при Москвы — это зрелищные парные заезды великолепных спорткаров, выставка уникальной авто- и мототехники, плюс дымные бёрнаут-шоу.

Также зрителей ждут впечатляющие выступления стантрайдеров, комфортабельные трибуны с отличным обзором гоночной трассы, разнообразные фуд-траки и многое другое.

Схему проезда, зрительские билеты и список участников можно найти на сайте организаторов.

Кстати, в Москве обсуждают создание площадок для любителей ревущих моторов, так как спальные районы и оживлённые городские улицы не предназначены для подобных развлечений.