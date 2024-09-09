Aston Martin показал уникальный гиперкар Valkyrie для Фернандо Алонсо
Aston Martin показал уникальный гиперкар Valkyrie для Фернандо Алонсо. На минувшей неделе испанский автогонщик впервые выехал на улицы Монако на инфернальном купе в особой спецификации. Aston Martin Valkyrie — редкость сама по себе, так как тираж ограничен 150 штуками, а машина для Фернандо Алонсо сделана по индивидуальному заказу в духе формульного болида AMR24! Программой персонализации занимались в бюро Q by Aston Martin.
Фернандо Алонсо заявил, что «очень сильно ждал этот день» и дал понять, что работал в тесном сотрудничестве с командой, чтобы получить именно такой болид. О знаменитом владельце напомнит характерный зелёный матовый цвет с салатовыми вставками, номерные знаки с числом «14» (соответствует номеру Алонсо в Формуле-1), именная табличка и соответствующая гравировка на педалях.
Aston Martin Valkyrie оснащается атмосферным высокооборотистым двигателем V12 в сочетании с гибридным «довеском». Пиковая отдача — 1155 лошадиных сил. Разработкой мотора занималась британская фирма Cosworth, электросистему поставляет Rimac, а шасси создано гуру Формулы-1 — создателем чемпионских болидов для «Королевских гонок» Эдрианом Ньюи!
Интересно, что 10 сентября Aston Martin должен объявить о приходе Ньюи в команду Формулы-1: прославленный инженер решил расстаться с Red Bull и начать новую главу. Кто знает, возможно Фернандо Алонсо удастся пилотировать не только дорожную машину, созданную талантливым конструктором. Испанцу 43 года, но он всё ещё быстр и не собирается в отставку.