Aston Martin показал уникальный гиперкар Valkyrie для Фернандо Алонсо. На минувшей неделе испанский автогонщик впервые выехал на улицы Монако на инфернальном купе в особой спецификации. Aston Martin Valkyrie — редкость сама по себе, так как тираж ограничен 150 штуками, а машина для Фернандо Алонсо сделана по индивидуальному заказу в духе формульного болида AMR24! Программой персонализации занимались в бюро Q by Aston Martin.

Фернандо Алонсо заявил, что «очень сильно ждал этот день» и дал понять, что работал в тесном сотрудничестве с командой, чтобы получить именно такой болид. О знаменитом владельце напомнит характерный зелёный матовый цвет с салатовыми вставками, номерные знаки с числом «14» (соответствует номеру Алонсо в Формуле-1), именная табличка и соответствующая гравировка на педалях.

Aston Martin Valkyrie оснащается атмосферным высокооборотистым двигателем V12 в сочетании с гибридным «довеском». Пиковая отдача — 1155 лошадиных сил. Разработкой мотора занималась британская фирма Cosworth, электросистему поставляет Rimac, а шасси создано гуру Формулы-1 — создателем чемпионских болидов для «Королевских гонок» Эдрианом Ньюи!

© Aston Martin

Интересно, что 10 сентября Aston Martin должен объявить о приходе Ньюи в команду Формулы-1: прославленный инженер решил расстаться с Red Bull и начать новую главу. Кто знает, возможно Фернандо Алонсо удастся пилотировать не только дорожную машину, созданную талантливым конструктором. Испанцу 43 года, но он всё ещё быстр и не собирается в отставку.