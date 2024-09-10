РСА объявило о прекращении работы мобильного приложения "ДТП.Европротокол"

С сегодняшнего дня прекращается работа мобильного приложения для оформления аварии без участия сотрудников Госавтоинспекции "ДТП.Европротокол".

© Российская Газета

Воспользоваться им для фотофиксации места происшествия, расположения транспортных средств и повреждений авто уже не получится. Но электронное оформление аварий никто не отменял. По-прежнему работает мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое имеет более полный функционал для автомобилистов. Только для того, чтобы им воспользоваться, нужно быть зарегистрированным через портал Госуслуг.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, поскольку процедура электронного оформления Европротокола - оформления аварии без ГИБДД - упростилась, отпала необходимость поддерживать работу приложения "ДТП. Европротокол".

- 9 сентября это приложение прекратило работу в части сервиса фотофиксации данных о ДТП. Будет доступен только раздел "История ДТП", в котором сегодня хранятся номера происшествий, которые были присвоены ранее после выполнения фотофиксации. При обращении за выплатой по ОСАГО не забудьте предоставить страховщику номер фотофисации, а также свой экземпляр извещения о ДТП, оформленного по этому событию на бумажном бланке, - пояснил Уфимцев. - РСА продолжает поддержку и совершенствование своего приложения "Помощник ОСАГО".

Кроме того, электронное извещение о ДТП уже можно оформить в приложениях "Госуслуги.Авто" и приложениях страховых компаний "АльфаСтрахование" и ВСК.

Процедура оформления аварии без сотрудника Госавтоинспекции, по сути, состоит из двух действий - фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещение о ДТП.

Наличие фотофиксации увеличивает лимит выплаты при оформлении страхового случая по Европротоколу до 400 тысяч рублей (при отсутствии разногласий между участниками происшествия). В 2015 году РСА разработал и опубликовал мобильное приложение "ДТП.Европротокол". Автовладельцев привлекали простота этого приложения и его надежность, но есть был один существенный недостаток - оно не помогало оформить извещение о ДТП. Без этого документа процедура Европротокола не работает, и после выполнения фотофиксации автомобилистам приходилось брать в руки бумажные бланки извещений и оформлять документ "по старинке": писать на бланке, ставить подписи, и затем каждому из участников везти свой экземпляр извещения в страховую компанию.

С 2019 года заработало приложение "Помощник ОСАГО", которое предоставляет автовладельцам полную услугу "Оформление европротокола онлайн". Здесь можно оформить электронное извещение о ДТП одновременно с фотофиксацией, при этом не требуется вручную вписывать сведения об автомобилях и об участниках аварии - они автоматически поступают в приложение с портала Госуслуг и из автоматизированной системы, содержащей сведения о полисах ОСАГО. Необходимо только вручную внести сведения о повреждениях и об обстоятельствах конкретного ДТП, проверить, все ли правильно указано, и подтвердить это, после чего электронный документ уйдет к страховщикам.

Даже если у второго участника аварии нет приложения для оформления европротокола и технической возможности его установить, оформить происшествие можно на одном устройстве. Достаточно, чтобы у одного участника было установлено такое приложение. Необходимо будет указать данные второго участника аварии и получить QR-код. Второй участник ДТП должен будет считать его своим смартфоном, а потом подтвердить указанные вами данные.

Главное условие, что оба застрахованы по ОСАГО и оба зарегистрированы на портале Госуслуг. А, кстати, речь идет именно о столкновении двух автомобилей. Если в результате аварии повреждено иное имущество, или, не дай Бог, пострадали люди, придется вызывать ГИБДД.