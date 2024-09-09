Skoda рассекретила дизайн нового электрического кроссовера Elroq

Как будет выглядеть новый доступный кроссовер Skoda Elroq. Составить представление о дизайне экстерьера электрического паркетника чешской марки можно по официальным скетчам. Skoda продемонстрировала эскизы, на которых модель запечатлена спереди и сзади, а заодно рассказала, что «фишкой» новинки станет передняя часть, оформленная в новом стиле под названием Tech-Deck Face. Ее особенность — практически полное отсутствие радиаторной решетки, раздельная оптика и рельефный бампер.

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Elroq впервые анонсировали в середине лета. Тогда сообщалось, что он будет полностью электрическим, а в его основу ляжет платформа MEB, разработанная Volkswagen. На выбор предложат четыре силовые установки, как с одним, так и с двумя моторами, а разброс мощности составит от 170 до 299 лошадиных сил. Базовый Elroq 50 оснастят батареей на 52 киловатт-часа и 170-сильным электромотором, установленным на задней оси.

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У версии на ступень выше, обозначенной индексом 60, будет аккумулятор на 55 киловатт-часов, а отдача электродвигателя составит 204 лошадиные силы. Наконец, «топовым» Elroq 85 и Elroq 85x будет положена самая большая батарея на 82 киловатт-часа и двухмоторные установки на 286 и 299 сил соответственно. Запас хода — до 560 километров, заявленное время зарядки постоянным током с 10 до 80 процентов — 28 минут.

В числе конкурентных преимуществ Skoda Elroq упомянуты светодиодная оптика уже в базовой комплектации и широкий перечень электронных ассистентов. Премьера кроссовера состоится до конца этого года.